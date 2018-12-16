المسماري يؤكد القبض على أفراد من الجيش ظهروا بمقاطع فيديو يهددون إحدى المدن الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 11:45 مساء

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحدمد المسماري، إلقاء القبض «على كل من ظهر بمقاطع فيديو» جرى تداوله خلال الأيام الماضية لمنتسبي الجيش وهم «يهددون إحدى المدن الليبية»، بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال المسماري في تصريح نشره عبر صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن القيادة العامة «تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية التي تهدد الأمن الوطني».

وأضاف المسماري أنه «ومن خلال هذه المتابعة تؤكد للشعب الليبي العظيم أن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم».

وأوضح «أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماما لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق وبالفعل تم القبض على كل من ظهر فيها».

وجدد المسماري التأكيد على أن القيادة العامة «ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيا وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان».

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