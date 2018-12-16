آمر قوة حماية سرت لـ«بوابة الوسط»: الأوضاع في المدينة آمنة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 03:54 مساء
مدرعات تابعة لقوة حماية وتأمين سرت. (بوابة الوسط)


قال آمر قوة حماية وتأمين مدينة سرت، العميد النعاس عبدالله النعاس، اليوم الأحد إن الأوضاع الأمنية بالمدينة آمنة ولا توجد أية مشاكل ولا قلاقل. 

وقال العميد النعاس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أفراد القوة يقومون بدوريات أمنية استطلاعية لمناطق جنوب غرب سرت، في أبونجيم والقداحية وقرارة القطف وصولاً إلى مطار الـ70 جنوب المدينة. 

وأشار إلى أن منطقة أبونجيم وغيرها من المناطق المجاورة لها الواقعة جنوب غرب سرت آمنة، ولا يوجد بها أي مشاكل أمنية وتحت السيطرة.

كانت طائرات مجهولة حلقت في سماء سرت ووادي جارف ووادي زمزم منذ الساعات الأولى أمس السبت.

وقال مصدر أمني إن «هذه الطائرات تتابع وتستكشف مواقع وأماكن لرصد تحركات عناصر تنظيم «داعش» جنوب سرت.

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