إغلاق 3 مراكز علاج أسنان في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 12:22 مساء

أغلق الحرس البلدي في سرت 3 مراكز علاج أسنان خلال دورية تفتيش للمصحات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز علاج الأسنان.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي بسرت، العقيد هاشم النكاع، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس السبت إنه تبين وجود مخالفات في أربع مصحات طبية، لعدم وجود إذن مزاولة ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود نفايات طبية لم يتم حرقها.

وسجلت الدورية مخالفات لثلاثة مراكز طبية خاصة بعلاج الأسنان لعدم وجود شهائد صحية وإذن مزاولة وخلوها من النظافة، وأقفلت هذه المراكز إلى حين تحرير محضر وتسديد المخالفات، وفق النكاع.

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