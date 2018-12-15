مديرية أمن الرجبان: تنظيم داعش وزع مناشير هدد فيها باستهداف مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 15 ديسمبر 2018, 12:55 صباحا
تمركز أمني لمديرية أمن الرجبان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الرجبان 100 كلم جنوب غرب طرابلس العثور على «مناشير» لتنظيم داعش بمقهى الراقوبة بالمدينة «هدد فيها بشن عمليات تفجير وتخريب» لعدد من مؤسسات الدولة في مدينتي الرجبان والزنتان.

وقالت مديرية الرجبان في بيان ليل الجمعة إن«تنظيم داعش هدد بتفجير وتخريب مطار الزنتان، ومقار مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، والمعسكرات التابعة للجيش».

وناشدت مديرية أمن الرجبان كل أعضاء «الشرطة المتغيبين عن العمل في كل المدن وكذلك العسكريين الذين لم يلتحقوا بمعسكراتهم بضرورة الالتحاق بأعمالهم للوقوف في وجه من تسول له نفسه زعزعة الأمن واستهداف المدنيين ومؤسسات الدولة».

وأكدت مديرية أمن الرجبان على أن «تهديدات ما يعرف بتنظيم داعش لن تحبط من عزيمتنا ولن توقفنا عن العمل».

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