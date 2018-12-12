الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير

فشل الدولار الأميركي في كسر حاجز الخمسة دينارات في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية.

وواصل الدولار هبوطه أمام الدينار الليبي للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تراجع إلى 4.84 دينار بعد ظهر اليوم.

وكان الدولار الأميركي استهل تعاملات مطلع الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار الليبي، مقابل السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي.

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إذ ارتفع الدولار الأميركي يوم الخميس الماضي إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار، بفارق ثلاثة قروش، لكنه تراجع إلى 4.93 دينار وهو أدنى من سعر الصرف الذي سجله الدولار في نهاية الأسبوع الماضي.