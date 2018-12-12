المجلس الرئاسي: بغياب السموعي ليبيا خسرت مثالاً في تحمل المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 02:42 مساء
مدير أمن طرابلس السابق صلاح السموعي. (أرشيفية: الإنترنت)

نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المجلس في تعزية نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن ليبيا خسرت مثالاً في تحمل المسؤولية والالتزام بقضايا الوطن، وإنه لم يقصر في خدمة المواطنين.

وصرح رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية محمد بو عبد الله، لـ«بوابة الوسط»، بأن السموعي توفي في روما صباح اليوم متأثرًا بجراحه، إثر تعرضه لإطلاق نار في طرابلس 25 نوفمبر الماضي.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت إصابة السموعي 25 نوفمبر الماضي جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، مؤكدة نقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج.
 

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