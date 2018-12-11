السراج يتعهد بتوفير الميزانية اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 05:11 مساء

تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل»، مشددًا على ضرورة أن تراعي قوانين الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور «أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات العامة».

جاء تعهد السراج خلال اجتماعه بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «بحث استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمور الفنية ذات العلاقة لتؤدي المفوضية عملها بكفاءة ومهنية».

وأكد السراج خلال الاجتماع «على ضرورة أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة وأن تتماشى مع أسس الاتفاق السياسي الليبي».

وقال السراج «ستقوم حكومة الوفاق كما فعلت سابقاً، بتوفير الميزانية اللازمة لدعم المفوضية من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل، وذلك لتوفير كل ما يلزم لوجستياً وأمنياً لانجاح هذه العملية الديمقراطية التي ينتظرها كل الليبيين».

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