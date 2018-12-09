الحكومة الموقتة تعتمد مستشفى قورينا بشحات مركزًا تعليميًا‎

مستشفى قورينا للأمومة والطفولة بشحات. (الإنترنت)

اعتمدت الحكومة الليبية الموقتة، مستشفى قورينا الطبي بمدينة شحات مركزًا تعليميًا، على ما أفاد عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى محمد أبوعجيلة «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وقال أبوعجيلة، إن رئيس الحكومة الموقتة اعتمد ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أنّ ترقية المستشفى تعد «قفزة نوعية حققتها المؤسسة خلال فترة عمل وعمر تأسيسيًا صغيرة».

وأشار إلى أن الاعتماد «جاء بناءً على تقرير أعدته لجنة متابعة وتقييم الأداء بالمرافق الطبية‎ والمشكلة من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بعد قيامها بزيارة ميدانية لتفقد مستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ في مدينة شحات شرق البلاد في 8 أكتوبر الماضي».

وقامت اللجنة بجولة في كافة الأقسام الطبية من بينها قسم الطوارئ، والإيواء، والتحاليل، والأشعة، والعيادات التخصصية بمختلف مجالاتها، وقسم الكلى، والاطلاع على المخازن وآليات عمل الأقسام الطبية ونظام سير العمل بها.

وذكر أبوعجيلة أن إدارة مستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ سلمت اللجنة كافة الاحتياجات التي طلبتها من حيث تشكيل اللجان والقرارات الصادرة عن إدارة المستشفى.