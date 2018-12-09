عميد السواني يطالب مديرية أمن الجفارة بدعم مركز الشرطة في البلدية

طالب عميد المجلس البلدي السواني، مديرية أمن الجفارة بضرورة دعم مركز الشرطة في البلدية ومساندته بتوفير بعض الإمكانيات اللازمة لأداء المهام المناطة به على الوجه الصحيح وتمكينه من تقديم الخدمات للمواطنين، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاءت مطالبة العميد خلال اجتماع عقده مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف اليوم الأحد، مع منتسبي مركز شرطة السواني، بحضور عميد البلدية ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس القسم المالي ورئيس مركز شرطة السوانى لمناقشة سير العمل داخل المركز.

وقالت وزارة الداخلية إن مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف شدد خلال الاجتماع «على ضرورة الاهتمام بالمواطن بتلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم الخدمات وبالضبط والربط وبذل المزيد من الجهد من قبل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية وضبط الخارجين عن القانون وذلك للحفاظ على الأمن داخل المنطقة».

وأضافت الوزارة الداخلية أن مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف أكد أيضا خلال الاجتماع «على ضرورة التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار والمجاهرة به داخل المنطقة».