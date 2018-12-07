ندوة علمية عن سرطان الثدي بطبرق

نظمت طالبات مدرسة نُسيبة بنت كعب الثانوية بنات بطبرق ندوة علمية عن سرطان الثدي تحت شعار «من أجل سلامتكِ بادري بالفحص».

وقالت رئيس قسم النشاط بالمدرسة غادة الهنيد لـ«بوابة الوسط» إن «فكرة الندوة جاءت عندما أصيبت إحدى معلمات المدرسة بمرض سرطان الثدي وقد شفيت منه تماما بسبب الإرادة القوية للمعلّمة ولوقوف المعلمات والطالبات معها استجابت للعلاج وتحسنت كثيرا ، فقامت مجموعة من طالبات السنة الثانية القسم العلمي بإعداد الندوة وإلقاءها بإشراف المعلمة سالمة الحاسي».

وأضافت: «قامت مجموعة الطالبات بعرض أعراض مرض سرطان الثدي وطرق الوقاية المبكرة منه بتوجيهات بعض الأطباء المختصين في مجال الأشعة والجراحة العامة».

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وحضر الندوة مسؤول قطاع التربية والتعليم طبرق سالم جواد وعدد من مدراء المكاتب وبعض المعلمين والمعلمات وعدد من الجمعيات الأهلية التي تعنى بمرض السرطان.