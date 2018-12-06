طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 11:20 صباحا

قال طاهر السُني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، الخميس، إن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج في الأردن والكويت ومع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أن التوافق كان واضحًا مع الأطراف الثلاثة بشأن دعم خطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد غسان سلامة، والذي أعلن فيها عقد الملتقى الوطني والإعداد للانتخابات بحلول ربيع العام المقبل.

وكان السراج التقى الأحد ملك الأردن عبدالله ابن الحسين، كما قابل أمس وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ثم أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

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