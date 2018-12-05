«الكويت للتنمية» و«العربي للإنماء» يرحبان بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 09:18 مساء

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن مدير الصندوق الكويتي للتنمية ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبدا «ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار»، وفق ما نشره المكتب عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في الكويت مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبداللطيف الحمد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء الذي حضره المفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، جرى خلاله بحث مجالات التعاون، ومساهمة الصندوقين في تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضمن برامج إعادة الإعمار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج تحدث خلال اللقاء عن «مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى لإعادة بناء المدن التي طالها التدمير على أسس حديثة، وتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا».

وقال السراج: «إن الطموح كبير ويحتاج إلى تعاون ودعم المؤسسات المالية الكبرى وشركات الاستثمار»، مؤكدًا أن فرص الاستثمار في ليبيا متعددة وواعدة وتوفر مقومات النجاح»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جانبه قدم كل من مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبدالحميد الحمد خلال اللقاء، لمحة عن آليات عمل الصندوقين وحجم مساهماتهما في مشاريع استثمارية متعددة ومتباينة في عدد من الدول العربية.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن الاجتماع بين السراج والبدر والحمد خلص إلى «الاتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين الصندوقين مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة».

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