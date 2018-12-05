بن جامع: الأجواء ملائمة لعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف أعمالها من ليبيا

العميد وسام بن جامع وسفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا. (وزارة الداخلية)

أكد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد وسام بن جامع، أن الأجواء ملائمة لعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف أعمالها من داخل الأراضي الليبية.

جاء تأكيد بن جامع خلال استقباله، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بن جامع قال للسفير الأوروبي: «إن وزارة الداخلية وضعت ترتيبات وخطة أمنية لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وبإشراف الإدارة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية».

وأضافت الوزارة أن بن جامع أوضح خلال اللقاء أن «من مهام الإدارة تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وحمايتها»، وأشار أيضًا «إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنًا ملحوظًا مما يخلق أجواء ملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية واستئناف عملها من داخل الأراضي الليبية».