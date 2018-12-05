المستشار إبراهيم بوشناف يصدر تعليماته لوحدات مديرية أمن بنغازي للانتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من السيول

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 03:42 صباحا

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف يصدر تعليماته «الفورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالوزارة للانتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة للغيث النافع على بنغازي».

وأشار المستشار إبراهيم بوشناف إلى وجود «غرفة عمليات الدفاع المدني والإسعاف والطواريء لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار ويؤكد استقبال الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق».

كما حدد جهاز الاسعاف والطوارئ بغرفة العمليات الأرقام التالية للاتصال في حالة حدوث أي امر طارئ :
رقم الهاتف ‏‪091-3570342‬‏
رقم الهاتف ‏‪092-2353212‬‏

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