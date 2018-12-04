انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬

أقدم مواطن ليبى على شنق نفسه على شجرة بالطريق الرئيسي سرت - أبوزاهية (7 كلم شرق المدينة)، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقال مصدر طبى بمسشفى ابن سينا بسرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المواطن يدعى مفتاح صالح التاورغى من سكان سرت، موضحًا أنه «انتحر شنقًا حيث قام بربط حبل بشجرة وقام بشنق نفسه ليلة البارحة».

وأضاف المصدر أن الجثمان نقل إلى مدينة مصراته لعرضه على الطب الشرعي بناء على تعليمات وكيل نيابة سرت، مشيرًا إلى أن «المتوفى كان مريضًا منذ أيام ويبلغ عمره 25 عامًا ويعمل سائقًا على شاحنة نقل مياه لحسابه الخاص».

يشار إلى أن حالة الانتحار هي الثالثة خلال العام الجاري التي جرى تسجيلها في مدينة سرت.