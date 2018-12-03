سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»

لافتة رفعها أحد المحتجين خلال وقفة احتجاجية لساكني الأكواخ في مدينة المرج. (وال)

تجمع عدد من قاطني الأكواخ بمدينة المرج مساء الأحد بساحة مسجد أبى بكر الصديق، مطالبين الجهات المعنية بالدولة الليبية بحقوقهم في توفير السكن الصحي، ودعمهم بالمساعدات العينية والنقدية بالتزامن مع فصل الشتاء القارص، وهطول الغيث النافع.

وبين المجتمعون في ــ بيان ختامي نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال) ــ أنهم قد سئموا العيش تحت الصفيح، ووعود الجهات المعنية لهم بحلول مؤقتة وأخرى دائمة كتوفير سكن لائق، منوهين إن عديد الزيارات الرسمية من الحكومات المتعاقبة باتت فاشلة، كما أن المؤسسات الأهلية لم تهتم بظروفهم الحرجة.

ورفع المتجمعون لافتات ، طالبوا فيها الشؤون الاجتماعية، والمجلس البلدي، بالدعم والمساندة، وتعويضهم أسوة بباقي البلديات الأخرى .

يشار إلى أن حي الأكواخ ببلدية المرج يشمل نحو 27 حي عشوائي، ويبلغ عدد قاطنيها 2762 عائلة بحسب سجلات رابطة قاطني الأكواخ للحريات العامة بمدينة المرج .وكان مدير أمن بلدية المرج، عميد عادل عبد العزيز عمر، أجرى مساء الخميس الماضي بجولة تفقدية لأوضاع المدينة في أثناء هطول الأمطار لساعات متأخرة من الليل.