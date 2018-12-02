نشرة الصيد البحري: البحر قليل الاضطراب من رأس أجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت، اليوم الأحد، رياحا شمالية غربية (شرش) بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 عقدة.

وأشار المركز في نشرة الصيد البحري إلى أن البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

وقال إن درجة حرارة سطح البحر تصل إلى 22 درجة مئوية والرؤية متوسطة إلى ضعيفة أحيانا أثناء سقوط الأمطار.

أما فيما يتعلق بالساحل من الخليج إلى طبرق، فقد أظهرت النشرة أن تشهد المنطقة رياحا جنوبية غربية إلى شمالية غربية (باش إلى شرش) سرعتها بين 5 إلى 20 عقدة.

وتوقعت النشرة أن تتكاثر السحب اعتبارا من ظهر اليوم مع فرصة سقوط أمطار قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا،

وقالت إن البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطحه تتراوح بين 20 و 21 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة أحيانا أثناء سقوط الأمطار.