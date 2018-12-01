حنيش : شكلنا فريقاً مختصاً وحددنا المشاكل والعقبات التي تواجه «لافيكو»

قال المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» سالم حنيش، لقد شكلنا «فريقاً مختصاً وحددنا المشاكل والعقبات التي تواجه بعض الشركات التابعة وسنعمل على تذليلها من أجل الارتقاء بالعمل لتحقيق أهداف الشركة».

ولفت حنيش خلال اجتماعه اليوم بمقر الشركة بطرابلس مع الإدارة التنفيذية للشركة إلى أن «تطوّر الشركة وإداراتها التنفيذية هو الهدف الأساسي لتحقيق الغرض المراد تحقيقه في النهاية، وتطوّر إدارات الشركة دليل على نجاحها».

وأضاف: «يجب أن تستخدم فيه مجموعة من الخطوات المحددة والمنطقية، حتى يكون التطوير فاعلياً ومعتمداً على خطة استراتيجية مناسبة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ قرارات تنفيذية حتّى تتطوّر الشركة بالشكل المطلوب».

اقتحام مقر شركة الاستثمارات الخارجية «لافيكو» بطرابلس

وأشار حنيش إلى أنهم يعملون «على تطوير علاقات الشركة وتوسيع آفاقها الخارجية وتقويتها في الدول التي تستضيف آستثمارات لافيكو، وذلك من خلال اعتمادنا على دراسات معينة».