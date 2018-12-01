حنيش : شكلنا فريقاً مختصاً وحددنا المشاكل والعقبات التي تواجه «لافيكو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 01:08 صباحا

قال المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» سالم حنيش، لقد شكلنا «فريقاً مختصاً وحددنا المشاكل والعقبات التي تواجه بعض الشركات التابعة وسنعمل على تذليلها من أجل الارتقاء بالعمل لتحقيق أهداف الشركة».

ولفت حنيش خلال اجتماعه اليوم بمقر الشركة بطرابلس مع الإدارة التنفيذية للشركة إلى أن «تطوّر الشركة وإداراتها التنفيذية هو الهدف الأساسي  لتحقيق الغرض المراد تحقيقه في النهاية، وتطوّر إدارات الشركة دليل على نجاحها».

وأضاف: «يجب أن تستخدم فيه مجموعة من الخطوات المحددة والمنطقية، حتى يكون التطوير فاعلياً ومعتمداً على خطة استراتيجية مناسبة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ قرارات تنفيذية حتّى تتطوّر الشركة بالشكل المطلوب».

 اقتحام مقر شركة الاستثمارات الخارجية «لافيكو» بطرابلس

وأشار حنيش إلى أنهم  يعملون «على تطوير علاقات الشركة وتوسيع آفاقها الخارجية وتقويتها في الدول التي تستضيف آستثمارات لافيكو، وذلك من خلال اعتمادنا على دراسات معينة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة العشرين: التجارة في لقاء ترامب ـ شي.. والنفط في اجتماع بوتين ـ سلمان
اقتصاد
مطالب بوقف العلماء المشاركين في إجراء تعديل وراثي على طفلين
طب وصحة
عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سودانيًا وتنهب أموالهم
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
إغلاق موانئ تصدير النفط.. وتحذيرات من توقف الإنتاج حال استمرار سوء الأحوال ...
ليبيا
مؤسسة النفط: 23.7 مليار دولار إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بزيادة 73%
ليبيا
محمد دومة لـ«الوسط»: لا بديل عن تسليح شباب الجنوب.. ولا مفاوضات لتحرير مختطفي ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: تعديلات «النواب» هل تخرجه من حالة المراوحة السياسية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السحلب التركي بالقرفة