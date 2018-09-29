السراج يبحث مع السايح الملف الانتخابي والأمور الفنية للاستحقاقات الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 04:39 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس؛ لمناقشة الملف الانتخابي والأمور الفنية للاستحقاقات الديمقراطية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن السراج بحث «مع رئيس المفوضية الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج عبَّـر للسايح خلال اللقاء عن حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية، مؤكدًا أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

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