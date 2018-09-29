وكيل وزارة التعليم يكشف سبب وقف القبول في التعليم الأساسي الديني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 01:55 صباحا

كشف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، سبب وقف القبول في التعليم الأساسي الديني، بأنه راجع لـ«أسباب فنية وليست سياسية».

ونفى جمعة في تغريدة على موقع حسابه بموقع «تويتر» السبت ما ينشرعلي صفحات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية عن إلغاء التعليم الديني في ليبيا نفيا قاطعا».

وأكد عادل جمعة إلى أن «التعليم الديني ضرورة ملحة، ولكن تنظيمه وتأطيره ضرورة اكثر الحاحا وشكلنا لجنة متخصصة لذلك».

من جانبه اعتبر المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني أن «قرار وزارة التعليم بالحكومة المقترحة بوقف قبول طلبة المدارس والمنارات الدينية يعني إنهاء التعليم الديني ومنعه في ليبيا».

ووصف المفتي في برنامج «الإسلام والحياة» على قناة التناصح القرار بأنه من «أقوى الأسباب التي تؤدي لنمو الغلو والتشدد والإرهاب الذي يتخذه الأعداء ذريعة لتدمير بلدان المسلمين والتسلط عليها وهو يشبه ما قام به القذافي في فترة السبعينات».

يذكر أن إدارة التعليم الديني بالزاوية نوهت الأربعاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أولياء الأمور الذين أبنائهم يدرسون بمرحلة التعليم الإعدادي الديني إلى الحضور لاستلام ملفات أبنائهم بعد تعميم شفوي من وزير التعليم بهذا الشأن.

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