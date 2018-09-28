مصرع مواطن ليبي و أخر مصري في منطقة المخيلي غرب طبرق

لقي مواطن ليبي وأخر مصري مصرعهما مساء أمس الخميس بعد أن جرفت السيول السيارة التي كانا يستقلانها بمنطقة المخيلي 175 كلم جنوب غرب طبرق.

وقال أحد سكان منطقة المخيلي حمزة مسعود العوكلي لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «الفيضانات تسببت في مصرع عبدالسلام منعم العوكلي ليبي الجنسية من منطقة المخيلي وأخر يدعى عياد فرج القطعاني مصري الجنسية سلمت جثامينهم لمصحة المخيلي».

ولفت أستاذ الإعلام جامعة عمر المختار حمزة مسعود العوكلي إلى أن «منطقة المخيلي شهدت سقوط أمطار غزيرة جدا هي الأول من نوعها منذ أكثر من 28 عام فتسببت في إغراق عدد كبير من المنازل التي يعود بنائها في عهد الملك إدريس بالمنطقة وإغلاق كافة الطرق بالمنطقة وإنقطاع تام للتيار الكهربائي».

وأشار العوكلي إلى أن الوضع الانساني جيد بمنطقة المخيلي لازالت تعاني من جراء إرتفاع منسوب المياه حيث شهدت أغلب المناطق الشرقية أمس الخميس عواصف وأمطار غزيرة