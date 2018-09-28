العثور على جثة أفريقي مقتولًا بطريق السدادة الفرعي ببنى وليد

جثة مهاجر عثر عليها ببني وليد في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

عُــثر اليوم الجمعة، على جثة أفريقي يحمل الجنسية النيجيرية مقتولًا بالرصاص وملقى على قارعة الطريق الفرعي بمنطقة السدادة في بني وليد.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الجثة تعود لشخص من نيجيريا بحسب مستند حصر العمالة الذي وجد في ملابسه، وقتل بإطلاق رصاصة على رأسه.

وأضاف المصدر أن الجثة «من الواضح أن لها أكثر من يومين» ملقاة على قارعة الطريق الفرعي بمنطقة السدادة في بني وليد، لكن القتيل «لا يوجد لديه أي مستند سفر».

وأكد المصدر الأمني إبلاغ الجهات المختصة لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مصراتة العام إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثمان.