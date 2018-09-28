بلدية جالو: عدم التزام الحكومة الموقتة عرقل سير العمل في مشروع جزيرة الدوران

أكد المجلس البلدي جالو أن عدم التزام الحكومة المؤقتة بسداد مستخلصات شركة الدوسر للإنشاءات والأعمال الهندسية المكلفة بصيانة وتحوير جزيرة دوران وسط المدينة أدى إلى عرقلة سير العمل في المشروع.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن المجلس البلدي بجالو «عقد اجتماعًا مع مدير شركة الدوسر ناقش فيه التأخير في عمل الشركة في تنفيذ العقود المبرمه بين الطرفين ».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن شركة الدوسر للإنشاءات والأعمال الهندسية طرحت جميع النقاط المتعلقة بأسباب التأخير منها «عدم التزام الحكومة المؤقتة بسداد مستخلصات الشركة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي».

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن المجلس البلدي اتفق مع شركة الدوسرعلى أن «تلتزم بلدية جالو بسداد قيمة الفرق في الأسعار من ميزانيات البلدية لضمان سيرالعمل في الفترة القادمة حسب جدول زمني متفق عليه».