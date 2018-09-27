آكي: مصر تساند إيطاليا بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

قالت وسائل إعلام إيطالية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبدى خلال لقائه أمس في نيويورك مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، مساندته المؤتمر الدولي حول ليبيا، التي تعمل السلطات الإيطالية على استضافته في شهر نوفمبر المقبل.

وكان كونتي قال إنه لخّص خلال لقائه مع السيسي، وهو الأول بين الرجلين، «الموقف الإيطالي، الذي سبق وزراء من حكومتي خلال زيارتهم إلى القاهرة الإعلان عنه»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال: «مع الرئيس السيسي تحدثنا عن ليبيا، وكان على علم بالفعل بالمؤتمر الذي سيعقد في إيطاليا في نوفمبر».

وأضاف كونتي بشأن المؤتمر الدولي، الذي أشار إليه أيضًا خلال خطابه أمس الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لن يحل كل الصراعات، فنحن نعمل على أن يشكل المؤتمر فرصة ذات فائدة لمصلحة الشعب الليبي، دون أي ادعاء بتقديم حلول جاهزة. لن يكون ترياقًا كل المشاكل، نريد أن نساهم عبره في استقرار ليبيا».

ولم يتطرق البيان الرسمي المصري، الذي صدر مساء الأربعاء، بشأن اللقاء الثنائي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى إنه «تمّ خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الأزمات التى تمر بها بعض دول المنطقة وبخاصة فى ليبيا وسورية، حيث استعرض الرئيس التحركات المصرية في هذا الإطار».