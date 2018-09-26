بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 02:10 مساء

بعد أسبوع على صدور قرار فرض رسم 183% على مبيعات المصارف من العملة الأجنبية، وصلت مكاسب الدينار الليبي إلى مستويات قياسية أمام العملات الدولية الرئيسية في تعاملات السوق السوداء.

وأظهر تتبع أسعار السوق خلال الأسبوع، تعافي العملة الوطنية، إذ استردت دينارا و 8 قروش من قيمتها أمام الدولار، ونحو دينار و27 قرشا أمام اليورو، ودينار وعشرة قروش أمام الجنيه الاسترليني.

الأمر الذي يعني في المقابل هبوطا كبيرا في أسعار العملات الدولية الثلاث أمام الدينار، خلال الأسبوع نفسه، إذ تراجع سعر صرف كل من الدولار بنسبة 17.6% واليورو بنحو 17.7% والاسترليني بنسبة 18.75%.

وعلى صعيد العملة الأميركية، فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.05 دينار ظهر اليوم الأربعاء، مقابل 6.13 دينار قبيل صدور القرار مساء الأربعاء الماضي، وذلك بنسبة انخفاض تقارب 17.6%.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة خلال الأسبوع بنسبة 17.7%، ليسجل اليورو الواحد 5.90 دينار اليوم، مقابل 7.17 دينار الأربعاء الماضي. وكذلك الجنيه الاسترليني الذي تراجع خلال الفترة نفسها إلى 6.50 دينار مقابل 8 دينارات.

والحال نفسه بالنسبة لكل من الليرة التركية والدينار التونسي، إذ فقدت الليرة خلال الأسبوع 14.58% من قيمتها أمام العملة الليبية، كما خسر الدينار التونسي 17.2% من قيمته ليصل إلى 1.82 دينار ليبي مقابل 2.20 دينار سجلها قبل أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟