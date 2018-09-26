بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية

بعد أسبوع على صدور قرار فرض رسم 183% على مبيعات المصارف من العملة الأجنبية، وصلت مكاسب الدينار الليبي إلى مستويات قياسية أمام العملات الدولية الرئيسية في تعاملات السوق السوداء.

وأظهر تتبع أسعار السوق خلال الأسبوع، تعافي العملة الوطنية، إذ استردت دينارا و 8 قروش من قيمتها أمام الدولار، ونحو دينار و27 قرشا أمام اليورو، ودينار وعشرة قروش أمام الجنيه الاسترليني.

الأمر الذي يعني في المقابل هبوطا كبيرا في أسعار العملات الدولية الثلاث أمام الدينار، خلال الأسبوع نفسه، إذ تراجع سعر صرف كل من الدولار بنسبة 17.6% واليورو بنحو 17.7% والاسترليني بنسبة 18.75%.

وعلى صعيد العملة الأميركية، فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.05 دينار ظهر اليوم الأربعاء، مقابل 6.13 دينار قبيل صدور القرار مساء الأربعاء الماضي، وذلك بنسبة انخفاض تقارب 17.6%.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة خلال الأسبوع بنسبة 17.7%، ليسجل اليورو الواحد 5.90 دينار اليوم، مقابل 7.17 دينار الأربعاء الماضي. وكذلك الجنيه الاسترليني الذي تراجع خلال الفترة نفسها إلى 6.50 دينار مقابل 8 دينارات.

والحال نفسه بالنسبة لكل من الليرة التركية والدينار التونسي، إذ فقدت الليرة خلال الأسبوع 14.58% من قيمتها أمام العملة الليبية، كما خسر الدينار التونسي 17.2% من قيمته ليصل إلى 1.82 دينار ليبي مقابل 2.20 دينار سجلها قبل أسبوع.