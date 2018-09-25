«داخلية الوفاق» تشرع بوضع ترتيبات أمنية ونشر دوريات وتمركزات لتأمين طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأنها شرعت بوضع ترتيبات أمنية من خلال الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها لتأمين طرابلس الكبرى من خلال نشر الدوريات والتمركزات الأمنية داخل شوارع وأحياء مدينة طرابلس الكبرى.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها «على «فيسبوك» للمواطنين أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة «تسير بشكل طبيعي» داعية إياهم إلى «ضرورة التعاون مع رجال الأمن والشرطة لتكتمل العملية الأمنية بشكل صحيح وقوي».

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، على جميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة «الابتعاد عن خطاب الكراهية وبث الإشاعات والإقتتال وتغليب مصلحة الوطن من خلال الدعوة للمصالحة والحوار البناء».

وأضافت الوزارة أن مديرية أمن طرابلس ستشرع غدا الأربعاء في إزالة كافة العوائق وفتح الطرق التي أغلقت جراء الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التي جرت في الضواحي الجنوبية للعاصمة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة أنها كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها بالتعاون مع الأجهزة العسكرية وشركة الخدمات العامة للقيام بحملة لإزالة آثار الدمار عن المناطق التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية الواقعة جنوب طرابلس.

ودعت وزارة الداخلية كل المواطنين إلى «الوقوف صفاً واحداً من أجل أن تعود مدينة طرابلس إلى الاستقرار والأمان والمساعدة على عودة النازحين من تلك المناطق إلى بيوتهم ومنازلهم آمنين مطمئنين».

وتقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني «بالشكر لكل من ساهم في دعم المصالحة ووقف إطلاق النار ورفع صوت العقل وتغليب لغة الحوار على صوت الحرب والإقتتال».