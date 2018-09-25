«النواب» يحيل قانون الاستفتاء إلى مفوضية الانتخابات غدًا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 02:48 مساء

قرر مجلس النواب إحالة قانون الاستفتاء غدًا الأربعاء للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراء اللازم، وذلك خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن «مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري، بحيث يجرى الاستفتاء على الدستور خلال 90 يومًا من تسلم القانون بدلاً عن 30 يومًا، بناء على طلب رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وجرى خلال الجلسة الاستماع لرئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية بخصوص لقائه بالمجلس الأعلى للدولة، ونقل النائب الصغير عن نصية قوله إن «نائب رئيس مجلس الدولة فوزي العقاب أكد له أن المجلس سيعقد جلسة في أسرع وقت ممكن، لتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب».

وأضاف الصغير أن جلسة اليوم ستشهد أيضًا تشكيل لجنة لها واسع الصلاحيات، للتواصل مع الجهات التنفيذية لتهوين الأوضاع على المواطنين في مدينة طرابلس.

كان مجلس النواب أقر خلال جلسته التي عقدت أمس الإثنين، بمقره في مدينة طبرق قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع نصوص القانون، وفق ما أكده أعضاء من المجلس.
 

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