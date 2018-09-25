«تعليم الوفاق» تطلق برنامج رفع كفاءة المعلمين أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 12:28 صباحا
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة. (وزارة التعليم)

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، الإثنين، إن المركز العام للتدريب وتطوير يطلق برنامجًا أكتوبر المقبل، لرفع كفاءة المعلمين من خلال تحديد احتياجاتهم التدريبية.

وأضاف جمعة في منشور عبر صفحة وزارة التعليم بموقع فيسبوك، أن المعلمين الذين تجاوزوا عشرين سنة من العمل (بجدول دراسي طلية العشرين سنة) لهم حرية الالتحاق بهذا البرنامج، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر ويستمر أربعة أيام.

وأوضح أن البرنامج يستهدف بالتحديد معلمي مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والحاسوب، لمرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى معلمي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات والإحصاء، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، وتقنية المعلومات لمرحلة الثانوية العامة.

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