غرفة التجارة والصناعة تبحث دور رجال الأعمال في إعادة إعمار سرت

من اجتماع غرفة تجارة وصناعة سرت. (بوابة الوسط)

عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجتماعها الأول اليوم الإثنين، برئاسة رئيس لجنة إدارتها فتحي الدعيكي، وطرح المجتمعون الرؤى والمقترحات التي تساهم في إبراز دور رجال الأعمال في إعادة إعمار المدينة.

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الحضور ناقشوا الإمكانات التي يستطيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال المساهمة في برنامج إعادة إعمار المدينة، ووضع الآلية اللازمة للإعمار.

شارك في الاجتماع رجال الأعمال وممارسو الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية بسرت وضواحيها، بحضور المهندس أبوبكر الجلاب عضو المجلس البلدي بسرت المكلف بملف المنظمات الدولية والمحلية، ولجنة الأزمة بالمجلس البلدي، وإبراهيم مليطان عضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة ملف الاقتصاد والاستثمار بالبلدية.