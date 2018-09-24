الهلال الأحمر: إخلاء 31 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات بطرابلس

عناصر من الهلال الأحمر خلال عمليات انقاذ العالقين في طربلس. (الإنترنت)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الإثنين، عن إخلاء 31 عائلة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة، بهاء الكواش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «تمكنت فرق الهلال الأحمر بطرابلس من دخول مناطق وادي الربيع، وعين زارة بعد توفير ممر آمن، ومن ثم إخلاء 31 عائلة عالقة».

ولا تزال فرق الهلال الأحمر تعمل بشكل متواصل وتتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ، وإدارة شؤون الجرحى لتقديم المساعدات الإنسانية، والخدمات الصحية وإخلاء العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات.