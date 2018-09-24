ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في أجدابيا

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، الأحد، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري بعدد من محال الجزارة وبيع المواد الغذائية والمطاعم في المدينة.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، إن اللحوم جرى ضبطها خلال الدوريات الأمنية التفتيشية الدقيقة التي يقوم بها الحرس البلدي على المحال التجارية ومحال الوجبات السريعة، مشيرا إلى أنها «كانت على وشك أن تباع للمواطنين».

وأضاف المصدر، أنه جرى مصادرة اللحوم وإحالة المخالفين إلى قسم المخالفات في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، مؤكدا فتح محضر تحقيق وإيداع المخالفين السجن.