بعد حريق قرب «محطة 220».. فصل الكهرباء ببعض مناطق (سرت - رأس لانوف)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 12:47 مساء
جانب من الحريق الذي اندلع قرب محطة 220 (صفحة شركة الكهرباء)

أدى اندلاع حريق أسفل أحد خطوط نقل الكهرباء قرب «محطة 220» سرت المدينة إلى فصل بعض دوائر نقل الطاقة ببعض مناطق سرت ورأس لانوف، قبل أن يتم إخماد النيران.

وكان الحريق اندلع أمس السبت أسفل أحد خطوط نقل الكهرباء التي تمر بمزرعة أحد المواطنين، قرب «محطة 220»، وتمكن شباب المنطقة والعاملون بالمحطة بمساهمة شركة الخدمات العامة، ودائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط ومحطة الخليج البخارية من إخماد النيران.

وفي السياق، دعت الشركة العامة للكهرباء، في بيان اليوم الأحد، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالمسافات الآمنة بين أبراج الكهرباء وبين القاطنين بجوارها.

وأرفقت الشركة توضيحًا يشمل مجموعة من المسافات لمسارات خطوط نقل الطاقة التي تم تنفيذها على كامل تراب الدولة الليبية، والتي تقدر بعشرات الآف من الكيلومترات، خاصة باعتبار المسافات الطولية لتلك المسارات بالإضافة لمسافة الارتداد الآمن، والتي تقدر بـ«30 مترًا من المحور لخطوط النقل 400 ك ف، و20 مترًا من المحور لخطوط النقل 220 ك ف، و10 أمتار لخطوط النقل 30 و60 ك ف».

وبينت الشركة أن تلك المسافات والتحذيرات التي وضعتها لمسارات خطوط نقل الطاقة تضمن سلامة المواطنين، خاصة أن تجاوزها بالبناء أو إقامة أي منشآت إلى جوارها يهدد حياة السكان بالخطر.

جانب من الحريق الذي اندلع قرب محطة 220 (صفحة شركة الكهرباء)
جانب من الحريق الذي اندلع قرب محطة 220 (صفحة شركة الكهرباء)
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