الدينار يواصل مكاسبه في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء في مستهل الأسبوع، بعد أيام من قرار المجلس الرئاسي فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وتراجع سعر العملة الأميركية إلى 5.53 دينار اليوم، مقابل 5.86 دينار الخميس، بفارق 33 قرشًا، حسب متعاملين وصفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»

أما اليورو فقد هبط إلى 6.45 دينار اليوم، مقارنة بـ6.87 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 7.05 دينار مقابل 7.58 دينار، بفارق 42 قرشًا و53 قرشًا على الترتيب.

في الوقت نفسه، فقدت الليرة التركية 6 قروش، لتسجل 0.87 دينار مقابل 0.93 دينار، فيما تراجع الدينار التونسي 1.97 دينار ليبي مقابل 2.08 دينار ليبي.