15 قتيلا أحدث حصيلة لاشتباكات الجمعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 22 سبتمبر 2018, 11:18 صباحا
تصاعد الأدخنة جراء اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أحدث حصيلة للاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، في طريق المطار ومحيط معسكر اليرموك أمس الجمعة.

وقال قسم الإعلام في الوزارة، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إن هذه الحصيلة قابلة للازدياد، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة بين الجرحى.

ولا تشمل هذه الحصيلة مستشفى ترهونة العام أو السبيعة أو مصحة العافية، نظراً لامتناع كل من الجهات المذكورة إعطاء أي إحصائية بالرغم من مراسلتها، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قوات «الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمى بـ«لواء الصمود»، فيما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن الأوضاع الأمنية داخل أحياء العاصمة طرابلس تسير بالشكل الطبيعي وتحت السيطرة الأمنية.

وتجددت الاشتباكات الخميس، بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، في خرق لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي، فيما حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

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