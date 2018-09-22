«تعليم الوفاق»: تنقيح المناهج الدراسية في نهاية يناير المقبل

من اجتماع اللجنة الاستشارية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الالتزام بالوعاء الزمني لمراجعة وتنقيح المقررات الدراسي في موعد أقصاه نهاية شهر يناير المقبل.

وأوضحت، في بيان نشرته صفحتها على الموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اللجنة الاستشارية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أبدت خلال اجتماع ملاحظات جوهرية حول المقررات التي تدرس حاليًا.

وأشارت إلى «الاتفاق على حذف ما ينبغي حذفه وإضافة الواجب إضافته، وتعديل ما يستحق تعديله مع الالتزام بالوعاء الزمني لإنجاز هذا العمل، وذلك مع نهاية شهر يناير 2019م» .

حضر الاجتماع رئيس اللجنة وكامل أعضائها، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية الموكلة بمراجعة وتنقيح المقررات الدراسية.