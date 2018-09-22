مستشار السراج يلتقي مندوبي فرنسا وإيطاليا في الأمم المتحدة

طاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي مع مندوب فرنسا فرانسوا دلاتر. (الإنترنت)

ألتقى طاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي في نيويورك مع مندوبي فرنسا إيطاليا لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا دلاتر والسفيرة ماريانجلا زابيا.

وقال اللناطق باسم رئيس المجلس الجمعة إن اللقاء ياتي في «ي إطار متابعة رئيس المجلس الرئاسي لتطور الاوضاع وسعيه لتوحيد المواقف الدولية حيال الأزمة الراهنة».

ولفت إلى أن السني ناقش «آخر تطورات الوضع السياسي و الأمني وأكد على أهمية إيجاد توافق دولي حيال الملف الليبي وتوحيد كافة الجهود بتنسيق كامل وفِي إطار خارطة طريق الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني «ترحب بجميع المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه ، مع تأكيد أن التدخلات السلبية لبعض الدول ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة وتمادي المعرقلين وتشتت الجهود الدولية».

يذكر أن هذا اللقاء يأتي قبل يومين من الاجتماع الوزاري بخصوص ليبيا المزمع عقده على هامش الجمعية العامة التي دعت اليه فرنسا ، وايضا قبل مؤتمر روما الذي دعت اليه إيطاليا شهر نوفمبر القادم.

طاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي مع مندوبة إيطاليا ماريانجلا زابيا.(الإنترنت)