البعثة الأممية ترحب بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع «المصرف المركزي والمجلسين» بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت البعثة في بيان مقتضب الأربعاء على صفحتها بموقع «تويتر» الأربعاء «ترحب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي والمجلسين، بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية آملين أن تتحسن معها أوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية».

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأربعاء قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وأشار قرار الرئاسي الصادر اليوم، إلى أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

واعتمد المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الخطوات التنفيذية لقرار السراج بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتطرق اللقاء، الذي جرى صباح اليوم بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي وأعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي وتستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها، حسب الصفحة الرسمية للسراج.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا، في وقت سابق اليوم، بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، مشيرًا إلى أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.