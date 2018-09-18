«تعليم الوفاق»: لا تغيير بمواعيد امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات العامة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 07:53 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة. (أرشيفية:الإنترنت)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، أن مواعيد امتحانات (الدور الثاني) لطلبة الشهادات العامة للدارسين بالداخل في موعدها المقرره كما هي ولا يوجد أى تغيير طارئ عليها.

وأضاف جمعة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المواعيد التي أقرها وزير التعليم المتعلقة بامتحانات طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالداخل، مستمرة كما هي ولم يطرأ عليها أي تعديل»، مشيراً إلى أن «الطلبة يجرون الامتحانات بشكل طبيعي».

وأكد وكيل وزارة التعليم أن مقار إجراء الامتحانات لم تتغير والقائمة في جامعة طرابلس والموزعة على «القطاع (أ) لبلديات أبوسليم ، طرابلس المركز، سوق الجمعة وحي الأندلس، والقطاع ( ب ) سيمتحن به طلبة عين زارة وتاجوراء».

وأضاف جمعة بأن اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات واللجان المركزية بمنطقة طرابلس الكبرى اجتمعت اليوم الثلاثاء وأحاطت وزير التعليم عثمان عبدالجليل بسير امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس بقطاعيها (أ) و (ب) لتقييم مدى إمكانية مواصلة إجراء الامتحانات بالجامعة من عدمه».

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت السبت الماضي، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط لمدينتي «طرابلس والجفارة فقط»، عقب اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، ولكنها أكدت أن الامتحانات ستجرى في موعدها بالنسبة لبقية المدن.

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