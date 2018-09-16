مقتل عامل تونسي برصاص مسلحين مجهولين في طرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 16 سبتمبر 2018, 06:25 مساء
مجهول يحمل سلاح. (ارشيفية: الوسط)

لقي شاب تونسي يعمل في مجال البناء مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين اقتحموا منزله بغرض السرقة بمنطقة الهضبة، بطرابلس.

وقال الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المسلحين اقتحموا منزل الضحية التونسي وأقدموا على الاستيلاء على هاتفه النقال وأموال كانت بحوزته قبل التخلص منه بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية.

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وأضاف أن جثة الضحية نقلت إلى مستشفى شارع الزاوية بطرابلس في انتظار ترحيله إلى تونس منتصف هذا الأسبوع بعد استكمال القيام الإجراءات اللازمة. وأشار عبد الكبير أن الشاب التونسي الذي يشتغل بنّاًء ينحدر من منطقة سبيطلة من ولاية القصرين.

ولفت إلى أن الوضع الأمني الذي تغرق فيه طرابلس و«تعدد الميليشيات المسلحة يجعل من الصعب الجزم بالجهة التي قامت بتصفيته» رغم أن المؤشرات تظهر أن الهدف كان السرقة. وفي شهر مايو من العام الماضي قتل شاب تونسي أخر يبلغ من العمر 22 عاما، رمياً بالرصاص على يد مجموعة مسلحة بطرابلس.

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