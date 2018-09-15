«أوقاف طبرق» تطالب المواطنين بعدم الشراء أو البناء على أراضي الوقف

مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق، اليوم السبت، المواطنين في المدينة بعدم الشراء أو البناء العشوائي على أراضي الوقف المملوكة للمكتب، محذرًا المخالفين من المساءلة القانونية.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب أوقاف طبرق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المكتب «ينوه للمواطنين كافة بطبرق بعدم شراء أراضي الفضاء المملوكة لمكتب الأوقاف، ويجب التأكد من سلامتها من مصلحة التخطيط العمراني والأملاك العامة»، محذرًا «من يفعل ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية».

وأشار المكتب الإعلامي لمكتب الأوقاف في طبرق إلى أن «هناك انتهاكات كثيرة وكبيرة للأراضي التابعة للمكتب، وخاصة مع بداية ثورة 17 فبراير» دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة طبرق مطلع ثورة 17 فبراير استيلاء مواطنين على مقار عامة ومباني مؤسسات وشركات حكومية وغيرها بحجة ملكية الأرض، مستغلين غياب الأجهزة الأمنية والعسكرية وضعف الدولة.