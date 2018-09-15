اللجنة الفرعية: نسبة الإقبال في انتخابات بلدية بني وليد بلغت 25% حتى عصر اليوم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 سبتمبر 2018, 05:03 مساء

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي بني وليد بلغت حتى عصر، اليوم السبت، 25%.

وأكد عضو اللجنة الفرعية، جمعة سعيد، لـ«بوابة الوسط» أن العملية الانتخابية في مدينة بني وليد «تسير وفق المعد لها وبسلاسة تامة»، مؤكدًا استمرار عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وذكر سعيد أن الانتخابات البلدية في بني وليد تُجرى في 28 مركز اقتراع بالمدينة. وأن عدد المرشحين لشغل سبعة مقاعد في المجلس البلدي بني وليد بلغ 99 مرشحًا، من بينهم ستة يتنافسون على المقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وثماني نساء يتنافسن على مقعد المرأة، و85 مرشحًا من الفئات العامة.

يشار إلى أن انتخابات المجلس البلدي بني وليد وبلدية درج انطلقت صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الثامنة مساء، تزامًنا مع الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية.

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