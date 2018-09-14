عميد بلدية زليتن لـ«بوابة الوسط»: الوضع الأمني في المدينة ممتاز

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 09:21 مساء

نفى عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادى ما تناقلته صفحات التواصل الإجتماعي الليبية مساء الجمعة، بشأن انفجار استهدف مديريّة الأمن بالمدينة، واصفًا الوضع الأمني في المدينة بالـ«ممتاز».

وقال الحمادي في أتصال مع ل«بوابة الوسط» إن ما نشر بهذا الشأن «عار عن الصحة ولا أساس له، ولا يعدو عن كونه من الإشاعات المغرضة».

وأكد عميد بلدية زليتن على «عدم حدوث خروقات أو مشاكل أمنية»، مشيراً إلى أن «الاتصالات متواصلة في هذا الإطار بينه ومدير مديرية الأمن زليتن العميد محمد أبوحجر».

وأكد عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادى على أن المدينة «تشهد أفراحًا ومناسبات اجتماعية قد تسمع فيها بين حين وآخر أصوات إطلاق رصاص وألعاب نارية».

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