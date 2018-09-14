زيادة إنتاج النفط الخام في حقل السرير بشركة الخليج

أعلنت صفحة «شؤون النفط والغاز ليبيا» بموقع فيسبوك عن تشغيل الوحدة الأولى والوحدة الثانية من التوربينات المتنقلة بالمجمع رقم 2 بحقل السرير النفطي.

وقالت الصفحة إن فرق الصيانة تمكنت من تشغيل الوحدة الأولى والوحدة الثانية من التوربينات المتنقلة، والتي تم تدشينها بالمجمع رقم 2 بحقل السرير.

وأشارت الصفحة إلى أنه جرت المباشرة في تركيب هذه التوربينات في المدة الماضية، من قبل سواعد فنية لاتكل ولا تمل، واصلت العمل ليلا ونهارا من أجل إنجاز هذا العمل على الوجه المطلوب.

ولفتت الصفحة إلى أن هذا المشروع يعتبر من مشاريع إدارة الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط، حيث جرى توريد عدد 3 توربينات غازية، نوع «T60»، من شركة سولار الأمريكية، بقدرة «5MW» لكل وحدة، وسيساهم تشغيل هذه التوربينات الغازية في زيادة إنتاج حقل السرير.