إزالة قذيفة «غراد» من منزل بمنطقة اشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لها، تمكنوا من إزالة قذيفة صاروخ «غراد» من منزل مواطن يقع بأحد مناطق الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن القذيفة غير المتفجرة جرى إزالتها من منزل المواطن فيصل الطيب الفرجاني الواقع خلف مستشفى بمنطقة طريق الشوك، موضحة أن القذيفة هي إحدى مخلفات الاشتباكات الأخيرة بمدينة طرابلس .

ودعت هيئة السلامة الوطنية سكان العاصمة طرابلس إلى التواصل معها على الأرقام الرئيسيّة التالية: (021-4775557 / 021-4773802 / 021-4773602).