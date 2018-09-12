شبان متطوعون يطلقون حملة لصيانة الطرق في غدامس

أطلق فريق «رواد الخير» بمدينة غدامس غرب البلاد، أمس الثلاثاء، حملة تطوعية تحت شعار «من أجل طريق آمن»، تستهدف تنفيذ أعمال صيانة وترميم لبعض الطرق المتهالكة من بينها الطريق الدائري في المدينة.

وقال رئيس فريق «رواد الخير»، عبد الله مسعود لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تهدف إلى تسهيل حركة مرور السيارات وحركة المسافرين عبر الطرق الموجودة في المدينة، التي تعيق الحركة والتنقل.

وأضاف مسعود أن الحملة تأتي في إطار الأنشطة التطوعية للفريق المتطوع بعد تنفيذهم حملات سابقة استهدفت المحافظة على المدينة الأثرية بالمدينة، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية في مجال تعليم الحاسوب ..