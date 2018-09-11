الخارجية الأميركية تدين الهجوم على مقر مؤسسة النفط

الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي ضد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وهو هجوم على واحدة من أكثر مؤسسات الدولة الاقتصادية حيوية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت في تغريدة عبر حساب الخارجية بموقع «تويتر» اليوم الثلاثاء، «نقدم التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. نحن نحيي جهود حكومة الوفاق الوطني الليبي على

استعادة الأمن وضمان استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في الوفاء بدورها بالنيابة عن كل الليبيين».

وأضافت نويرت: «نحن نتضامن مع مؤسسة النفط الوطنية وكل الليبيين في مكافحتهم للإرهاب، ونقف معهم من أجل مستقبل أفضل وأكثر رخاء».

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في الهجوم على مقر المؤسسة أمس الإثنين، وفيما لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث إلا أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق اتهمت تنظيم «داعش» بالضلوع وراء الحادث.