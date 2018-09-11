الحرس الرئاسي يطالب بـ«رص الصفوف» بعد الهجوم على مقر مؤسسة النفط

آثار الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط. (بوابة الوسط)

دان الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق بشدة العمل الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

وطالب الحرس بتوحيد الجهود ورص الصفوف والتعاون بين الجميع، لحفظ الأمن ودعم الاستقرار في البلاد، وفق ما نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في الهجوم على مقر المؤسسة أمس الإثنين، وفيما لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث إلا أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق اتهمت تنظيم «داعش» بالضلوع وراء الحادث.