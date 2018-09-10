«الهلال الأحمر»: دفعنا بـ3 سيارات إسعاف ونقلنا 7 مصابين جراء الهجوم على مؤسسة النفط

جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس خلال مشاركتها في عملية نقل المصابين. (فيسبوك)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، أنها دفعت بثلاث سيارات إسعاف وفريق الطوارئ التابع لها استجابة لأحداث العنف التي خلفها الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فريقها تمكن من نقل 7 مصابين إلى المستفيات لتلقي العلاج.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر إلى أن من بين المصابين حالتان نقلتا للمصحة التابعة للجمعية، مضيفة أن فريق الطوارئ انتشل أشلاء لـ 4 أشخاص تقريباً، وساعد الدفاع المدني في أداء مهامه، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، قال إن حصيلة الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، بلغت ثلاثة قتلى و11 حالة اختناق وستة جرحى إصاباتهم متفاوتة.

وأوضح علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن من بين القتلى أحد حراس المؤسسة الوطنية للنفط، واثنين آخرين نُـقلا كأشلاء للعرض على الطب الشرعي بمستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا). لكن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في بيان، مقتل اثنين من موظفيها في الهجوم، وإصابة عشرة أفراد آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

طاقم الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر في منطقة الهجوم على مؤسسة النفط. (فيسبوك)