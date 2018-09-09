الشركة العامة للكهرباء تناشد كافة المناطق الاستجابة لعملية طرح الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 05:35 مساء

جددت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، مناشدتها كافة المناطق الليبية الاستجابة في الدخول لعملية طرح الأحمال؛ مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الشبكة الكهربائية نتيجة إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه المناشدة «تأتي بعد دخول مجموعات إلى محطات التحويل 220، وإجبار المشغلين على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة كما حدث في المناطق التي تتغذى من محطتي تحويل الزاوية وغرب طرابلس».

كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة المواطنين ضرورة «مراعاة الحالة الاستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية، والتقليل من استخدام الأدوات الكهربائية قدر الإمكان».

يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة خلال الفترة من 26 أغسطس المنصرم إلى 5 سبتمبر الجاري، تسببت في إلحاق أضرار مادية فادحة بأصول الشركة والشبكة العامة للكهرباء، أسفرت عن انقطاع التيار بشكل تام في عدد من المناطق.

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