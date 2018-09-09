ليبيا الخامسة عربيًا في احتياطي النفط الخام والثامنة في الغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 02:30 مساء
خريطة توزيع حقول النفط والغاز و أنابيب وموانئ التصدير في ليبيا (مجموعة استشارات الطاقة السويسرية)

تحتل ليبيا المركز الخامس عربيًا في احتياطي النفط الخام المؤكد، الذي يصل إلى 48.5 مليار برميل، وهو مايعادل 3.76% من الاحتياطي العالمي.

وتتصدر السعودية الدول العربية بأكبر احتياطي مؤكد يصل إلى 263.9 مليار برميل، يمثل 20.7% من الاحتياطي العالمي، يليها العراق بنحو 143.4 مليار برميل، حسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

في حين احتلت الكويت المركز الثالث باحتياطي مؤكد يقدر بـ 101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بحوالي 97.8 مليار برميلِ، وجاءت ليبيا في المركز الخامس بحوالي 48.4 مليار برميل تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل،

ثم الجزائر في المركز السابع باحتياطي مؤكد يصل إلى 12.2 مليار برميل، تبعتها سلطنة عمان باحتياطي 5.3 مليار برميل، ثم مصر بحوالي 3.4 مليار برميل، فاليمن بنحو 3 مليارات برميل، وسورية باحتياطي يقدر بـ2.5 مليار ، تلاها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل.

وأشارت احصائية حديثة لمنظمة «أوابك» إلى أن إجمالي احتياطي الدول العربية الأعضاء يصل إلى 706.2 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 55.2% من احتياطي النفط المؤكد عالميًا.

احتياطي الغاز الطبيعي
وبالنسبة للاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، تأتي قطر في الصدارة باحتياطي يصل إلى 24.07 تريليون متر مكعب، تمثل 12.29% من الاحتياطي العالمي، حسب نشرة «أوابك» العام 2017، تلتها السعودية بنحو 8.91 تريليون مترمكعب تعادل 4.4% من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بحوالي 6.09 تريليون متر مكعب أي بنسبة 3.11% عالميًا.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيًا، إذ يصل احتياطها المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 4.5 تريليون متر مكعب، وبنسبة 2.3% عالميًا، تبعها العراق بحوالي 3.69 تريليون متر مكعب، وبنسبة 1.89% عالميًا، ثم مصر في المركز السادس بـ 2.08 تريليون متر مكعب، بما يمثل 1.06% عالميًا، فالكويت بحوالي 1.78 تريليون متر مكعب.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثامن عربيًا باحتياطي يقدر بـ 1.5 تريليون متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بحوالي 505 مليارات متر مكعب، ثم اليمن بنحو 479 مليار متر مكعب. وحسب بيانات نشرة أوابك فإن احتياطي دول أوابك من الغاز الطبيعي المؤكد يمثل 27% من الاحتياطي العالمي.

خريطة توزيع حقول النفط والسكان في ليبيا (مركز الأبحاث الاستراتيجية والأمنية الأميركي «ستراتفور»)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات